Le pagelle di Salernitana - Napoli | Anguissa leader | Piatek ci prova

Però! Rrahmani 6 In scioltezza, pure perché lanon ci arriva mai dalle sue parti. Kim 6 Si perde un Piatek su palla comoda ma sostanzialmente è l'unica macchia (gialla) della sua ...Filippo MONTEFORTE / AFP Ladi- Napoli 0 - 2 a cura di Fabrizio d'Esposito e Ilaria Puglia. MERET . Esposto al gelo e alla pioggia, il giovane Meret più che altro si esercita ... Pagelle Salernitana-Napoli: Osimhen ha fatto 13, Di Lorenzo capitano vero Giovanni Di Lorenzo. Primo gol in campionato per Di Lorenzo. Per il capitano del Napoli, dunque, è arrivato il primo gol in campionato ed è riuscito a tornare al gol in trasferta. Il Napoli di Luciano ...Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sale a 13 gol in campionato e risulta ancora decisivo anche contro la Salernitana. Queste le pagelle dei quotidiani sportivi: Il Corriere dello Sport 7 - "Un can ...