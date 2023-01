Le indagini di Lolita Lobosco 2 | terza puntata stasera su Rai1 e RaiPlay | anticipazioni

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nuovo appuntamento,sualle 21:25, e in streaming su, con Ledi2, seconda stagione dell’acclamata serie tv con protagonista Luisa Ranieri. Un nuovo caso mette alla prova le abilita della vicequestore di Bari, che si trova a dover fare i conti con il cadavere di una professoressa e con la scomparsa di un diciottenne. E non va meglio sul fronte sentimentale. Una nota positiva c’è:si sta lentamente avvicinando alla verità sull’omicidio del padre, come scopriamo dalledella, “Viva gli sposi”, e la svolta potrebbe essere l’incontro con un boss della malavita barese. A distoglierla dall’indagine privata c’è però una morte insolita e improvvisa: ...

LediLobosco , seconda stagione, è una serie diretta da Luca Miniero , prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti , scritta da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa ...L'attrice veste i panni di Marietta che con Luisa Ranieri interpreta la serie tv sulla Bari noir liberamente ispirata all'omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi. Da quando si calata nei panni ... Le indagini di Lolita Lobosco 2, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni Stasera in tv, torna per la terza puntata, su Rai1 alle 21.25 la serie Le indagini di Lolita Lobosco 2. Questa volta Lolita, interpretata da Luisa Ranieri, che si sta lentamente avvicinando ...Le indagini di Lolita Lobosco 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata della fiction in onda su Rai 1 oggi, 22 gennaio 2023 ...