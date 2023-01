"Le dissero di dichiararsi colpevole". L'avvocato di Eva Kaili contro i giudici

Corriere della Sera

L'errore, secondo Casalino, che continua aun tecnico , non va ricercata in scelte comunicative sbagliate come l'esultanza dal balcone quandodi aver " abolito la povertà ", ...Poi ciche era il presidente della Regione Pier Santi Mattarella''. In un'altra foto si ... ma un giovane le ha domandato: ha fotografato un mondo infernale, come fa alegata a un ... Qatargate, i legali di Kaili: per essere scarcerata le dissero di dichiararsi colpevole L'avvocato di Eva Kaili lancia una nuova accusa alla magistratura belga: "Le hanno proposto di dichiararsi colpevole per essere scarcerata e poter riabbraciare sua figlia" ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...