Lazio-Milan | Parolo | «Pioli un maestro nei rapporti; i giocatori innamorati di Sarri»

(Di domenica 22 gennaio 2023) Marco, ex giocatore di, ha commentato la sfida di martedì sera alle 20.45 tra le due squadre Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio Marcoha parlato così in vista di. Di seguito le sue parole., DE KETELAERE E FELIPE ANDERSON – «De Ketelaere? Gli consiglierei di fare come Felipe Anderson, giocare con libertà e spensieratezza. Nel 2014-15 ho vissuto il miglior Felipe mai visto, reduce anche lui da un’annata difficile. Otto anni fa era puro istinto, quand’era in campo pensavi ‘ecco, ora che c’è lui siamo fortissimi’. Ricordo che nel derby del selfie di Totti, finito 2-2 con gol di Felipe, Florenzi mi si avvicinò dopo un calcio d’angolo. ‘Ma questo come si ferma?’, disse. Segnò 10 reti. Era nel contesto ...

Oltre Milan Skriniar, l'Inter deve stare attenta alla situazione contrattuale di Stefan De Vrij. Il difensore olandese, in scadenza a giugno, non ha ancora accettato il prolungamento da parte dei nero ...