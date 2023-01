L' avvocato di Lorenza Alagna | figlia di Messina Denaro | Non ha mai rinnegato il padre

Virgilio Notizie

Lo afferma in una nota l'Franco Lo Sciuto , che rappresenta la figlia del boss Matteo Messina Denaro,Alagna, che intende "rivendicare" la "incontestabilità e legittimità di ogni ...Una dichiarazione, quest ultima, che non coincide con quella riportata dal suoFranco Lo ... il bailamme massmediatico innescatosi non ha risparmiato la figlia,Alagna - si legge in ... Matteo Messina Denaro, l'avvocato della figlia: "Lorenza non ha mai rinnegato suo padre, notizie infondate" "Lorenza si è sempre astenuta da ogni contatto con i giornalisti" ha dichiarato in una nota, l'avvocato Franco Lo Sciuto, legale di Lorenza, figlia naturale del boss arrestato lunedì scorso a Palermo.Dopo i rumor circolati nei primi giorni dall'arresto, la figlia naturale del boss di Cosa Nostra smentisce di aver detto di voler troncare i rapporti con lui e aggiunge di essere aperta all'idea di an ...