Lavoro | record di dimissioni | in 9 mesi oltre 1 | 5 milioni hanno lasciato il posto Ecco perché

la Repubblica

assoluto di vendite 'Gli unici libri che sono andati via più velocemente il primo giorno di ... Ma come funziona ildi ghost writer 'Cerchi di metterti nei loro panni, e, anche se stai ...Gli aumenti di prezzi, il caro - energia e l'inflazionestanno spingendo moltissime famiglie a chiedere prestiti per sopperire alle spese improvvise ...i lettori siano al centro del nostroSono 1,66 milioni le dimissioni dal lavoro registrate nei primi nove mesi del 2022, in aumento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2021 quando erano state 1,36 milioni. È quanto si ...I dati del ministero del Lavoro (da gennaio a settembre del 2022): la ricerca di condizioni economiche migliori - soprattutto tra i giovani con competenze ...