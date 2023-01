Il Sole 24 ORE

... un sorta di riflesso dei suoi sentimenti di una decina di anni prima, ma anche del suo... Anche se lavora da molti anni nell'industria cinematografica, ildel direttore artistico Day ( ......ma il problema nasce dal cross in piena libertà data a Bisoli sul vertice destro dell'area. ... qualche errore di troppo negli appoggi e pocoai fianchi del Brescia . Rohden al 25' cerca ... Lavoro, la grande fuga: 1,6 milioni di dimissioni in 9 mesi Negli Stati Uniti è ormai noto come “Great resignation”, le grandi dimissioni. In Italia non è della stessa portata ma di certo, dopo la pandemia, il fenomeno delle dimissioni dal lavoro si fa sempre ...L'agenda della settimana. Vestager a Roma per incontrare il ministro delle imprese Urso. L'offerta di Lufthansa sul tavolo del cda di Ita ...