L' attore e comico è su Sky con “Call My Agent - Italia” | remake del cult francese interpreta Gabriel | il più gentile e pasticcione del gruppo di agenti cinematografici Ha dovuto sostenere dieci provini per questo ruolo

(Di domenica 22 gennaio 2023) «Fortuna al mio portal ora dindonna/ e spero sia soltanto uno inizio/ di questa mia carriera, o iO Donna». Maurizio Lastrico è un incredibile “generatore automatico di terzine dantesche” (i fan di Zelig lo sanno bene) e ne improvvisa una su due piedi per noi, a commento dimomento professionale fertilissimo. Che però – licenza poetica – non è affatto “uno inizio”. Il suo curriculum è ormai ricco e, soprattutto, vario: da Shakespeare, Goldoni e Brecht in teatro allo show Il metodo Stanislastrico su Prime Video, dal rassicurante Don Matteo all’inquietante America Latina dei fratelli D’Innocenzo, dal libro (e dall’omonimo spettacolo) Nel mezzo del casin di nostra vita allo sketch al Festival di Sanremo con Maria Chiara Giannetta fino alla serie Netflix Fedeltà… Maurizio Lastrico (foto Antonio Masiello/Getty Images). Leggi anche ...