L’attesa di una briciola

(Di domenica 22 gennaio 2023) Avrei voluto conservare immutato quel disordine in cui ogni oggetto significava un gesto, un momento … Avevo il privilegio di vivere dall’inizio, ciò che si finisce sempre per scoprire con stupore e smarrimento: l’uomo che amiamo è uno straniero. Continuavo a usare tutti i mezzi che aiutano a sopportare il dispiacere, che danno speranza quando, razionalmente, non ve n’è. Quel tentativo non aveva cambiato nulla, ma ero soddisfatta d’averlo compiuto, di aver ristabilito un legame con un’infelicità la cui origine era stata ugualmente un uomo. … lusso … poter vivere una passione per un uomo o per una donna. “Ho misurato il tempo con il mio corpo. Ho scoperto di cosa si può essere capaci, cioè di tutto.” Una donna incontra un uomo. Tra i due nasce una passione irrefrenabile. Una passione clandestina, Lui, persona in vista, è sposato. Si incontrano per alcune brevi ore a casa di lei. Ci ...