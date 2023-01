Lanna | Sampdoria | 'Abbiamo ritrovato il nostro equilibrio | ma manca ancora una cosa'

Samp News 24

Le parole del presidente delladopo la messa in favore di Vialli: " ha lasciato un ricordo indelebile, per tutta la città" Marco, presidente della, ha parlato al termine della messa in onore di ...Pagliuca , Vierchowood , Mannini , Invernizzi , Salsano , Pari , Pellegrini , Bistazzoni , Nuciari , Dossena , Lombardo , Branca , Bonetti e naturalmente, ora presidente della, ... Crisi Sampdoria, Tuttosport: «Lanna a contatto con le banche» I blucerchiati dell’era Mantovani si sono ritrovati a Genova per ricordare il campione morto lo scorso 6 gennaio a 58 anni ...(ANSA) - GENOVA, 21 GEN - In cinquemila hanno voluto ricordare Luca Vialli nel giorno della messa che la Sampdoria ha organizzato nella Chiesa del Gesù in piazza Matteotti a Genova. Il ...