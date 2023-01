L' amara sconfitta al quinto set di Sinner nell' Australian Open

(Di domenica 22 gennaio 2023) AGI - Nei numeri c'è tutto o quasi. Jannik: quattro palle break trasformate su 26 opportunità. Stefanos Tsitsipas: 24 prime palle in campo su 26 nele decisivo set. Oppure anche: sei minuti e mezzo di toilet break: quelli (troppi, come al solito) di cui Stefano Tsitsipas ha usufruito prima di iniziare il quarto set. L'ultimo è un numero che ormai fa parte della mitologia del greco; negli altri c'è il codice che aiuta a comprendere la(6-4 6-4 3-6 4-6 6-3) patita daper mano di Tsitsipas negli ottavi dell'. Tutta un'altra partita rispetto a quella di un anno fra quando l'azzurro in Australia si arrese al greco in tre sole partite scivolate via in modo piuttosto rapido. Stavolta invece con Vagnozzi e Cahill nel box al posto di Piatti (il ...

AGI - Agenzia Italia

