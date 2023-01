(Di domenica 22 gennaio 2023) AGI - Nei numeri c'è tutto o quasi. Jannik: quattro palle break trasformate su 26 opportunità. Stefanos Tsitsipas: 24 prime palle in campo su 26 nele decisivo set. Oppure anche: sei minuti e mezzo di toilet break: quelli (troppi, come al solito) di cui Stefano Tsitsipas ha usufruito prima di iniziare il quarto set. L'ultimo è un numero che ormai fa parte della mitologia del greco; negli altri c'è il codice che aiuta a comprendere la(6-4 6-4 3-6 4-6 6-3) patita daper mano di Tsitsipas negli ottavi dell'. Tutta un'altra partita rispetto a quella di un anno fra quando l'azzurro in Australia si arrese al greco in tre sole partite scivolate via in modo piuttosto rapido. Stavolta invece con Vagnozzi e Cahill nel box al posto di Piatti (il ...

per Pegula che ha sofferto l'avversaria ma anche le condizioni di gioco: 'Lei ha giocato molte partite in tarda serata, quindi penso che sembrasse decisamente più abituata di me a ...... la ghigliottina è finita male per lui, che ha dovuto incassare una pesante. Arrivato con ... L'Eredità: il campione tradito dalla parola 'FENOMENO',delusione alla ghigliottina Gli ...

L'amara sconfitta al quinto set di Sinner nell'Australian Open AGI - Agenzia Italia

Australian Open: Sinner rimonta due set a Tsitsipas ma cede al ... LiveTennis.it

LIVE Sinner-Etcheverry 6-3 6-2 6-2, Australian Open 2023 in DIRETTA: vittoria in scioltezza. Dichiarazioni e prossimi avversari OA Sport

Trento, amara sconfitta casalinga con il Trani calciodonne.it

Sconfitta amara per la Virtus: al Novara basta il sigillo di Benalouane VeronaSera

Amara sconfitta per l'Inter di Simone Inzaghi! Dopo la gioia per la Supercoppa, i nerazzurri sono inciampati gravemente a San ...Due vittorie casalinghe di rilievo ed una sconfitta amara per i team cremonesi in questa seconda tappa del girone di ritorno. A brindare sono Gilbertina ed èpiù Casalmaggiore che rimpolpano il bottino ...