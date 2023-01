L’allarme | i pesticidi stanno avvelenando gli indigeni del Mato Grosso

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il carbofurano è un pesticida. Se ingerito o inalato, può essere fatale, provocando malformazioni fetali e gravi danni ai sistemi neurologico, respiratorio ed endocrino. Da oltre 50 anni è vietato in Europa e negli Stati Uniti, in Brasile dal 2017. Eppure è uno dei prodotti chimici i cui residui si trovano nelle acque deldove, negli ultimi dieci anni, i tassi di cancro sono aumentati del 137% , così come le malformazioni congenite, malattie neurologiche, psichiatriche e del sistema endocrino. Avvelenamento dalegato all’agroalimentare aA rivelarlo è un recente rapporto pubblicato dall’Ong Operação Amazônia Nativa (OPAN) in collaborazione con l’Istituto di sanità pubblica dell’Università Federale del, che ha rilevato come ...