La Viola ci vieta il vino | ritorna il “metodo lockdown”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Oggi la, in una sua intera paginata sulla La Stampa, ci spiega che “un aperitivo accorcia la vita”: avete capito bene, secondo la virologa, anche un singolo bicchiere di birra o diè cancerogeno. Ma la cosa che mi fa impazzire è che, nelle prime righe, esordisce dicendo che “non sono opinioni personali” ma è proprio la scienza a sostenerlo. Curioso tuttavia che Mariano Bizzarri, professore oncologo della Sapienza, ma anche Matteo Bassetti ed altri, dicano che, talvolta, una dose moderata dirosso possa addirittura ridurre l’incidenza di diverse malattie tra cui alcuni tumori. Però queste sicuramente sono opinioni personali, vero? Come se non bastasse, lo studio per cui con il“ridurrebbe il cervello”, citato già ieri dalla, sarebbe – come spiega lo stesso Bizzarri – uno ...