La striscia dopo il Tg1 scatena il caos in Rai | parole grosse contro Bruno Vespa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Scoppia la polemica in Rai per ladi informazione quotidiana post Tg1, affidata a. Il programma, che ricorda il Fatto di Enzo Biagi, e che al momento non ha ancora un titolo, dovrebbe andare in onda fra qualche settimana, dalle 20,35 alle 2040, subitola chiusura dell'edizione serale del telegiornale di Rai 1. "Unache già conduce, con un contratto da artista, Porta a Porta, rischia di far diventare l'approfondimento giornalistico della Rete Uno del servizio pubblico un genere che finirebbe per prendere il nome e i tratti dello stesso", tuona l'esecutivo Usigrai, il sindacato di Viale Mazzini. Che in una nota attacca: "Una Rai che affidi a un solo soggetto la conduzione di tutto l'approfondimento informativo delle fasce ...