La strada del premierato contro le divisioni interne. L’idea di De Tomaso

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nessun governo della Repubblica ha mai avuto vita facile. E anche i governi antecedenti alla dittatura mussoliniana hanno sempre navigato tra Scilla e Cariddi. A partire dall’Unità d’Italia (1861) tutti i governi, compreso l’esecutivo fascista, sono caduti più per le loro beghe e spaccatureche per l’offensiva esterna da parte delle opposizioni. Persino Alcide De Gasperi (1881-1954), di gran lunga il più prestigioso leader del secondo dopoguerra, ha dovuto sudare più di Maciste per tenere unita una coalizione, quella centrista, che pure sulla carta, cioè sul piano dei numeri parlamentari, era a prova di qualsiasi imboscata. Bastava un nonnulla, un raffreddore correntizio Dc o il malumore di un socio di maggioranza, per mandare in tilt la squadra di colui che ricostruì lo Stivale. Infatti, De Gasperi capitanerà sette formazioni ministeriali, in media una ogni ...