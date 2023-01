La sola donna che | 20 anni dopo | la più clamorosa bomba su Gianni Agnelli

(Di domenica 22 gennaio 2023) Sono passati 20dalla scomparsa dell'avvocato Gi, un pezzo di Storia del nostro Paese. E a ricordarlo, in una lunga intervista pubblicata sul Corriere della Sera e firmata da Aldo Cazzullo, è Jas Gawronski. Nato a Vienna nel 1936, figlio di un politico e diplomatico polacco, fu fondatore de La Stampa. E ancora, fu portavoce del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, dunque senatore e parlamentare europeo. Gawronski è sempre stato molto vicino ad. E nella lunga intervista ripercorre tutta la sua parabola, la sua vita, i rapporti, le imprese, le dicerie. E dunque non può mancare una lunga parte del colloquio dedicata alle donne, croce e delizia dell'avvocato Gi. In primis chiedono a Gawronski se è vero che si innamorano soltanto le cameriere, ...

Liberoquotidiano.it

Lavive di fantasmi, èin mezzo a tantissimi, apparentemente viziata, vuole difendere il marito (che forse, però, ha l'amante) e la figlia di dieci anni, Irene, che non ha colpe, ma ...Non è indagato per la morte dellae della madre anziana ma gli inquirenti erano sulle sue ... La fine - In seguito a questi eventi Luana sarebbe stata lasciata dacon la madre inferma. ... Gianni Agnelli, Jas Gawronski: "La sola donna che...", una bomba 20 anni dopo Nell'abitazione di Luana Costantini sono stati ritrovati resti di riti esoterici, gli inquirenti ascolteranno la versione del suo ex compagno, il capo della comunità "Cubytrix" alla quale la donna app ...Due donne morte mummificate in casa: il giallo a Roma. Riti esoterici alla base della tragedia consumatasi a Natale ...