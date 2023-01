La proposta di una commissione d’inchiesta sulla violenza politica negli anni ’70-’89 sa di vendetta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Come altro chiamare ladi legge numero 666 per l’istituzione di una “parlamentare di inchiestatra il 1970 e il 1989” se non una vigliaccata? Non solo perché sa di, e le commissioni parlamentari viaggiano (o dovrebbero) su altre onde. Ma perché esclude il ’69, la strage di Piazza Fontana, santodio. L’ha presentata Fratelli d’Italia alla Camera, primo firmatario il vice presidente di Montecitorio, Fabio Rampelli, fondatore del partito di Meloni e suo mentore nel Fronte della gioventù, oggi impegnato a costruire la Destra nazionale (cioè la vecchia destra corporativista e autoritaria nel tempo corrente). Dunque i camerati vogliono far partire la loro indagine dal ’70: nulla può dissuaderci ...