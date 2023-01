La Primavera batte la Reggina 1-0 | successo dedicato al presidente Bandecchi

(Di domenica 22 gennaio 2023) Larossoverde ha battuto per 1-0 la, grazie alle rete realizzata dallo spagnolo Bustos nella ripresa.Squadra e staff hannoilsuo calabresi alStefano. Ecco il tabellino della gara. Ternana: Morlupo, Manucci (46’st Picchiantano), Ciucci, Ferrante (K), Schettini, Bonugli, Doucourè, Nunzi, Bustos, Salerno, Mancini (34’st Nischwitz). A disp.: Antonini, Cipi, Biondini, Visani, Mellini, Montecolle, Flaiani. All.: Ferruccio Mariani: Lagonigro, Magliano (28’st Passarelli), Saba (37’st Latella), Serra, Nardo, Paura (K), Farcomeni (37’st Malara), Perrotta (28’st Magri), Palumbo, Perri, Attici (35’pt Monteleone). A disp.: Summa, Maressa, Romeo, Cracchiolo. All.: Francesco Ferraro Arbitro: Antonio Di Reda di ...

Atalanta

Serpe è andato a giocare con la. 4 - 3 - 3 per il Rimini, con trio d'attacco formato da ... Tra il 17 ed il 18 l'Olbiadue corner di fila: sugli sviluppi del secondo, Ragatzu si coordina ...Serpe è andato a giocare con la. 4 - 3 - 3 per il Rimini, con trio d'attacco formato da ... Tra il 17 ed il 18 l'Olbiadue corner di fila: sugli sviluppi del secondo, Ragatzu si coordina ... Primavera Bologna-Atalanta 0-1 Il forte vento di Bogliasco soffia in direzione contraria frenando la lunga rincorsa in classifica dell'Inter Primavera, che sotto gli occhi di Dejan Stankovic cade per la prima volta ...L'attaccante arrivato dal Foligno in estate riporta alla vittoria i giovani nerazzurri dopo quattro sconfitte consecutive ...