La nuova partnership strategica Roma-Tokyo secondo l’ex ambasciatore Umemoto

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il rapporto tra Italia e Giappone “si è evoluto in unae credo che il mio mandato diin Italia sia stato nel mezzo di questo processo evolutivo”, spiega Kazuyoshigiapponese in Italia dal 2014 al 2017, oggi presidente della Japan Foundation, a Formiche.net. Un passo avanti ufficializzato due settimane fa in occasione della visita adi Fumio Kishida, primo ministro giapponese, che ha incontrato Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Che cosa ha portato a questa svolta? Giappone e Italia sono entrambi membri del G7. Dal punto di vista giapponese, l’Italia ha forti legami con il mondo mediterraneo e una prospettiva unica rispetto agli altri Paesi europei. Dal punto di vista italiano, il Giappone è l’unico Paese asiatico del ...