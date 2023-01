La Mafia Spa ha un giro d' affari di 40 miliardi di euro all' anno | il 2% del Pil Italia

(Di domenica 22 gennaio 2023) Inè tra le principali società in cima alla classifica per fatturato, non molto al di sotto di aziende come Gse, Eni e Enel. E' laSpa con und'di 40diall',...

In Italia è tra le principali società in cima alla classifica per fatturato, non molto al di sotto di aziende come Gse, Eni e Enel. E' lacon un giro d'affari di 40 miliardi di euro all'anno, pari a oltre il 2% del Pil. Un valore sottostimato per la Cgia che ha studiato il fenomeno prendendo in esame i dati della Banca d'...Secondo la Banca d'Italia buona parte del Sud, ma anche Roma, Latina, Genova, Imperia e Ravenna sono le aree più a rischio per la penetrazione territoriale della "". Meno colpite, ma ... Cgia: "Mafia Spa" fattura 40 miliardi l'anno, ma valore sottostimato In Italia è tra le principali società in cima alla classifica per fatturato, non molto al di sotto di aziende come Gse, Eni e Enel. E' la Mafia ...Una decisione eticamente inaccettabile: da un lato lo Stato combatte e contrasta le mafie, dall’altro riconosce a queste organizzazioni criminali un ruolo attivo di “portatori di benessere economico”.