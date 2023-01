La mafia fattura 40 miliardi l' anno | 2% del Pil Italia

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ine' tra le principali societa' in cima alla classifica perto, non molto al di sotto di aziende come Gse, Eni e Enel. E' laSpa con un giro d'affari di 40di euro all'...

TGCOM

In Italia e' tra le principali societa' in cima alla classifica per fatturato, non molto al di sotto di aziende come Gse, Eni e Enel. E' laSpa con un giro d'affari di 40 miliardi di euro all'anno, pari a oltre il 2% del Pil. Un valore sottostimato per la Cgia che ha studiato il fenomeno prendendo in esame i dati della Banca d'...... a dimostrazione che i 40 mld di volume d'affari addebitati aSpa sono, purtroppo, una cifra sottostimata. Commenti da ... Cgia: "Mafia Spa" fattura 40 miliardi l'anno, ma valore sottostimato L’economia criminale riconducibile alla mafia, dunque gestita da organizzazioni criminale, conta un volume d’affari annuo stimato in ben 40 miliardi di euro. Pari al 2% del nostro Pil. Un giro ...In Italia e' tra le principali societa' in cima alla classifica per fatturato, non molto al di sotto di aziende come Gse, Eni e Enel. E' la Mafia ...