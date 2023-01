La madre di Pamela | Oseghale non merita sconti | ho sognato mia figlia che mi ha detto “sono viva”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 22 gennaio 2023) LadiMastropietro, alla vigilia dell’appello bis per l’omicidio della, teme che possa esserci uno sconto di pena per Innocent, 32 anni, nigeriano, unico imputato. Durante il processo in Cassazione, i supremi giudici hanno deciso che l’aggravante della violenza sessuale nei sui confronti era da rivalutare. “il carcere a vita” «ha violentato e fatto a pezzi miail carcere a vita. Nessuno sconto di pena per chi è arrivato anche a mettere nella candeggina alcune parti del suo corpo», dice oggi ladial Messaggero. Alessandra Verni da cinque anni è in attesa di una giustizia definitiva. Ha scritto tre lettere al presidente ...