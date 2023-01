La lite furiosa con l’ex e il sacco nero caricato in macchina | cosa sappiamo sull’omicidio della 23enne Yana Malayko

(Di domenica 22 gennaio 2023) Poche ore fa, nella serata di domenica 22 gennaio, gli investigatori chiamati a cercare il corpo dihanno deciso di fermarsi. Il corpo non si trova e la sospensione temporanea servirà a capire dove dirigersi per riuscire a recuperare nel più breve tempo possibile la. Una grossa mano potrebbe darla Dumitru Stratan, 34 anni di origine moldava, ex fidanzatoragazza e attualmente in carcere a Mantova. Sospettato dell’omicidiocompagna, uccisa forse a coltellate lo scorso venerdì 20 gennaio, non vuole collaborare con i carabinieri e con la procura, continuando a tenere la bocca chiusa su dove potrebbe trovarsi il cadavere delfidanzata. La speranza degli investigatori era quella di trovare il corpo dinel ...

Open

L'ennesimae l'appartamento lasciato a fine relazione Sulla dinamica del delitto prenderebbe sempre più corpo l'ipotesi che l'omicidio sia avvenuto al termine di un furioso litigio scoppiato a ...Di roberto.naccarella - 21/01/2023 Tra i programmi maggiormente seguiti dai telespettatori c'è sicuramente La Vita in Diretta, da tanti anni una vera e propria certezza nel palinsesto Rai. Come ... La lite furiosa con l'ex e il sacco nero caricato in macchina: cosa ... Durante la puntata del 19 gennaio de La Vita in Diretta è andato in scena un duro scontro tra Mara Venier e un'ospite del programma.Il ritardato rifornimento del gasolio per il riscaldamento delle scuole comunali è costato un rimprovero coi fiocchi al responsabile dell’area tecnica del comune di ...