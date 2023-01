La lezione di Lindsay Kemp | l' ”artista totale” che conquistò David Bowie e che ha ancora tanto da dire

(Di domenica 22 gennaio 2023) Un fiore reciso fra le mani, le crinoline bianche, le piume a ventaglio, gli occhi truccati da teatro e le lacrime di sangue. Ma anche le tutine di lurex come seconda pelle o la raffinata gorgiera (il colletto pieghettato) che ricorda la Regina Elisabetta I Tudor. Se pensate che il primo a calarsi nello stile genderless più trasformista ed eccentrico nel mondo dello spettacolo sia stato il cantante Achille Lauro, e lo sarà Rosa Chemical al prossimo Festival di Sanremo, vi sbagliate. In principio c’era, il grandeinglese multiforme, uomo e donna insieme, a cui a quattro anni dalla morte è dedicato il nuovo libro fotografico “Stop Time!” (Anthelios edizioni) con testi diHaughton e immagini di Angelo Redaelli. Chi è ...

