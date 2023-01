La giustizia riparativa è tra le novità della Riforma Cartabia | chi è accusato di un reato e la vittima possono accordarsi per un colloquio chiarificatore

Leggi su iodonna

(Di domenica 22 gennaio 2023) Una stanza luminosa. Sei persone sedute attorno a un tavolo. Qualche tazza per il tè. Un piatto di biscotti. Un vaso di fiori. Dei sei presenti due sono mediatori, altri due sono figure di sostegno dei veri protagonisti: la donna che ha subito una feroce aggressione sessuale e chi l’ha commessa. È il set di The Meeting, docu-film di Alan Gilsenan che ricostruisce in modo fedele l’incontro tra la, Ailbhe Griffith, che nella pellicola interpreta se stessa, e un attore che indossa i panni del vero sex offender, Martin, e ne ripete parole e gesti. Leggi anche › De Cataldo rievoca in tv il massacro del Circeo. E il processo che ha ridato dignità alle donne Cosa diresti al tuo carnefice? Il confronto si è svolto in Irlanda nove anni dopo i ...