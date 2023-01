La Gesesa annuncia un’interruzione idrica in via Ciletti

Leggi su anteprima24

Benevento – Domani lunedì 23 gennaio 2023 interruzione erogazioneper lavori di manutenzione straordinaria in Via. Comunichiamo che causa lavori di manutenzione straordinaria, saremo costretti a sospendere l'erogazionedalle ore 9.00 alle ore 11.00 di domani lunedì 23 gennaio 2023, nelle seguenti strade: – Via Nicola; – Via Antonio Navarra. Per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l'App Myscaricabile sul proprio smartphone.