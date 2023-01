«La filosofia è una cosa seria | ma bisogna imparare a parlarne anche sui social»

Fanpage.it

Tenendo fede alla nostra, che èpiù che mai 'green' e 'circolare ', abbiamo fin da subito iniziato a utilizzare anche quanto resta della filtrazione del miele: uno ' scarto ' che un ...Avremoventina di posti letto come Ospedale di comunità destinati alle dimissioni protette (... Ladel progetto è quella di sostituire nell'immaginario sanitario delle persone la ... Imparare la filosofia con Harry Potter: Una saga per liberarsi dall ... Un ragazzo racconta il dramma della madre che ha deciso di togliersi la vitaIl vuoto, i progetti sfumati e il dolore in una lettera drammatica ...Gettare vernice lavabile su installazioni d’arte come Paola & Chiara o i Cugini di Campagna (con il loro consenso, eh) non è al loro livello, è più una performance da Achille Lauro. Però, ...