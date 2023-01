La Dinamo si ferma a Napoli

Tiscali

... i partonopei non sbagliano niente, lasegna due punti in 5 minuti anche con tiri aperti e ... ma Napoli continua a martellare dall'arco e non si, Williams e Zerini mettono in grossa ...Con la quarta vittoria consecutiva la Virtus conferma il suo buon momento di forma, raggiungendo quota 18 punti in classifica e superando proprio la, che restaa 16. Per la squadra ... La Dinamo non ferma Santo Stefano TagsDinamo Battuta d'arresto per la Dinamo che perde 93-83 a Napoli al termine di un match vinto meritatamente dalla squadra di Pancotto, che ...La GeVi Napoli conquista i due punti al PalaBarbuto superando il Banco di Sardegna Sassari per 93-83. Primo tempo. Sassari parte forte sul 5-0 ma è subito una gara ...