(Di domenica 22 gennaio 2023) Ci sono titoli che funzionano, per dirla agli addetti ai lavori. “Lasciati travolgere dal meglio” (New-Book Edizioni) è uno di quelli. E se capita di imbattercisi a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno la combo è perfetta. L’autrice di “Lasciati travolgere dal meglio” – il cui sottotitolo recita “Rendi ogni passo della tua vita straordinario” – è. Classe 1995, con le radici ben salde nella provincia leccese,ha già messo a segno più di una fatica letteraria, tenendo ben stretto in una mano il filo rosso dello sguardo in prospettiva. E in tempi difficili e opachi come quelli che stiamo vivendo, il fatto che una giovane donna possa avere le idee chiare sul futuro e su come sfidarlo è cosa rara e preziosa. L’incipit del libro abbraccia la metafora del viaggio, di un volo verso una destinazione ignota e della ...

La crisi sociale (e le sue vie d'uscita) secondo la millennial Diletta Giaquinto