La campionessa di scacchi iraniana rifugiata in Spagna parla dopo la fuga | «Con il velo islamico non sono me stessa»

(Di domenica 22 gennaio 2023) LadiSara Khadim al-Sharia è stata costretta a rifugiarsi inaver attirato l’attenzione del mondo per il suo atto di coraggio. Lo scorso dicembre la giovane ha deciso di partecipare a un torneo internazionale senza l’hijab obbligatorio, mentre nel suo Paese continua la repressione violenta delle proteste scoppiatela morte della giovane Mahsa Amini. Oggi Khadim al-Sharia ha spiegato: «Con ilnonme». Laha deciso di rilasciare, per la prima volta da quando ha abbandonato il suo Paese, un’intervista a El Paìs, fatta in una «località segreta per motivi di sicurezza». La sua esposizione mediatica la porta a temere ...

Senza dimenticare la scalatrice iraniana Elnaz Rekabi , che ha gareggiato senza velo o ladiiraniana, Sarasadat Khademalsharieh , che ha giocato con i capelli scoperti. Sara Khadem oggi vive una nuova vita con suo marito e il figlio di 10 mesi: «Qui siamo al sicuro ma temo per la mia famiglia rimasta in Iran»