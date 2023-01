Konyaspor-Ankaragucu lunedì 23 gennaio 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 22 gennaio 2023) Posticipo del ventesimo turno di Superlig turca e ilaffronta in casa l’. Le aquile hanno appena cambiato allenatore, da Palut a Stanojevic; fatale il rendimento dell’ultimo mese, culminato con l’eliminazione in coppa di Turchia ai rigori per mano del Gaziantep. Al tecnico ex Partizan il compito di riportare il sodalizio in lotta per il secondo posto come nella scorsa stagione.La squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e