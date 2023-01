Kim Pil Jin | tifoso azzurro | Mi sono innamorato del Napoli seguendo il calcio di Sarri

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 22 gennaio 2023) Kim Pil Jin,e connazionale del difensore delKim Min-Jae, in viaggio a, ha rilasciato un'intervista esclusiva a TerzoTempo.com, ecco le sue dichiarazioni: "Ciao come ti chiami, cosa fai nella vita?" "Mi chiamo Kim Pil Jin,studente di filosofia". "Com' è nata la tua passione per il?" "Guardando ildi, miper la prima volta". "Quanto credi allo scudetto quest'anno?" "Conosco la superstizione di non menzionare in anticipo lo scudetto. Quindi risparmierò le parole, piano piano, andiamo avanti fino alla fine". "Conosci Kim Min-Jae, difensore del?" "Si, certo conosco Kim, siamo entrambi della Corea del ...