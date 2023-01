Killer asiatico per la strage al Capodanno cinese Mistero sul furgone

(Di domenica 22 gennaio 2023) Sparatoria in California, è ancora alla macchia l'uomo, un maschio di origine asiatica che, mentre la comunitàdi Monterey Park, alle porte di Los Angeles, festeggiava il, ha sparato in un'affollata discoteca uccidendo almeno 10 persone. L'ha reso noto lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, nel corso di una conferenza stampa. La descrizione «molto preliminare» del sospetto è quello di «un uomo maschio», di età compresa «tra i 30 e i 50 anni» (ma quest'ultimo dato, anche lo sceriffo lo ha riconosciuto, è «un margine molto ampio»). L'uomo - ha aggiunto lo sceriffo - è entrato nel locale «con un'arma da fuoco» e alcuni individui presenti sono riusciti «a strappargli via l'arma da fuoco». «Il movente ancora non è chiaro», anzi «al momento sono molte più le cose ...

Monterey Park - Secondo il Los Angeles Times , decine di migliaia di persone si erano radunate per l'inizio di un festival di due giorni, uno dei più grandi eventi del Capodanno lunare nella regione.