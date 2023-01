Kazuchika Okada | “Sarebbe bello organizzare una Coppa del Mondo con wrestler WWE | AEW e NJPW”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 22 gennaio 2023)non ha certo bisogno di presentazioni, a 35 è uno dei nomi di punta dellae attuale campione mondiale IWGP dopo aver sconfitto Jay White a Wrestle Kingdom 17. L’anno scorso è stato tra gli atleti che hanno varcato la “forbidden door” in occasione del PPV congiunto tra AEW ee proprio di questa tematica ha parlato in questi giorni estendendo i confini della sua idea anche alla WWE dopo che in questo inizio di 2023 la porta proibita è stata varcata da alcuni atleti di Stamford. Per ora è solo un sogno Recentemente a Wrestle Kingdom 17 abbiamo visto Karl Anderson, sotto contratto con la WWE, difendere, senza riuscirci, il suo Never Openweight Championship, mentre ad inizio anno Shinsuke Nakamura ha potuto partecipare ad un match di addio della leggenda The Great Muta in Pro Wrestling ...