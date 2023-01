Juventus | Scanavino | “Sentenza iniqua | giustizia sommaria Oggi succede a noi | domani ad altre”

(Di domenica 22 gennaio 2023) “Innanzitutto vorrei a nome di tutta la società prendere la società da quegli pseudo tifosi che hanno usato toni di minaccia verso Gravina e famiglia e il procuratore Chiné. Sosterremo la nostra difesa ma sempre con rispetto nei modi e nelle sedi opportune. Riteniamo questaassolutamente ingiusta e. Nei prossimi giorni aspettiamo le motivazioni, faremo appello al Collegio di Garanzia per sostenere le nostre posizioni, che sono molto solide e chiare, già accettate nel percorso ordinario, ne abbiamo anche dellee proseguiremo”. Lo ha detto l’amministratore delegato della, Maurizio, prima della partita contro l’Atalanta: “Che sia unaingiusta non lo crediamo solo noi della, ho apprezzato tifosi di ...

Sky Sport

... ricco di cariche di stampo inglese come da recente tradizione bianconera, laha ... al fianco diche rimane direttore generale e amministratore delegato. Un ruolo fondamentale e di ...("" o la "Società) comunica la nomina di Francesco Calvo, già Chief of Staff della Società, quale Chief Football Officer, a riporto del Chief Executive Officer, Maurizio. Al Chief ... Juventus, Ferrero e Scanavino parlano alla squadra: 'Compatti di fronte all'ingiustizia' Da quanto si apprende, la Figc manifesta sdegno per gli insulti e le minacce esprimendo solidarietà nei confronti dei destinatari degli attacchi via social Insulti anche contro Francisca Ibarra, compa ...La penalizzazione contro la Juventus ha creato grande caos nella Serie A e ora la Juve vuole difendersi. A parlare è stato Scanavino ...