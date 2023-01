Juventus | risposta sul campo | lotta contro l’Atalanta e strappa un punto

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il posticipo della 19esima giornata del campionato di Serie A è stato entusiasmante, allo Stadium è andata in scena-Atalanta e lo spettacolo è stato di altissimo livello. Gli ultimi giorni sono stati terribili per i bianconeri, prima la brutta sconfittail Napoli con il punteggio di 5-1 e poi la penalizzazione di 15 punti per lo scandalo delle plusvalenze. La stagione della squadra di Massimiliano Allegri rischia di compromettersi e la situazione potrebbe peggiore nei prossimi mesi. Larischia altri punti di penalizzazione nel secondo filone delle plusvalenze e nell’inchiesta della manovra degli stipendi. E’ arrivata una reazione in, almeno sotto l’aspetto della personalità. La gara trae Atalanta ha regalato gol, spettacolo ed emozioni. La squadra di Gasperini ...

Ma perchè le altre 8 società sono state prosciolte Eppure le era stata commissionata la stessa condanna dellaa 15 punti... Questo ad oggi non ha unache verrà data quando il caso ...TORINO - La scomparsa di Castano, poi quella prematura di Vialli, il pesantissimo ko a Napoli, : è un momento difficile per la, chiamata questa sera a dare unaimportante contro la lanciatissima Atalanta dell'ex Gasperini, reduce da 13 gol segnati in una settimana tra campionato e Coppa Italia. In casa ... Juventus, il comunicato ufficiale e la risposta degli avvocati 22.40 - FINISCE QUI! JUVENTUS-ATALANTA 3-3: grande gara all'Allianz Stadium e nonostante la rimonta bianconera firmata nel primo tempo da Di Maria e Milik, nella ripresa arriva la risposta degli ospit ...Finisce 3-3 la partita dello Stadium tra Juventus e Atalanta . La serata dello Stadium inizia nel segno della notizia del ricorso in arrivo verso il -15 inflitto dalla Procura Federale ma soprattutto ...