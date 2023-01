Juventus penalizzata | tifosi infuriati | accuse e minacce a Gravina e Chinè!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 22 gennaio 2023) In queste ore non si fa altro che parlare della questione Plusvalenze che ha colpito la. La Procura Federale, infatti, ha penalizzato i bianconeri con 15 punti da scontare immediatamente dalla classifica attuale. Come prevedibile la sanzione inflitta ha suscitato l’ira deijuventini, che sui social non si sono risparmiati minacciando le alte cariche della FIGC, tra cui il presidente, e il procuratore federale Giuseppe Chinè.Serie A (Getty Images)deial presidente della FIGCe al Procuratore Federale Chinè Nel mirino deidellaè finita anche la compagna del presidente ...