Juventus | fioccano le disdette a DAZN e Sky per protesta contro l' iniqua penalizzazione | tifosi furiosi

Calcio Style

Se la, inoltre, dovesse decidere di ricorrere al TAR il Campionato di Serie A rischia la sospensione con indubbio danno economico per le societa' di A e di valore del risultato finale. La ...Non è ancora detta l'ultima parola sullasecondo Fabio Ravezzani . Il direttore di TeleLombardia su twitter ricorda un precedente e scrivele reazioni: 'Tutto vero Direttore, ma non credo avverrà nuovamente. Difficile non ... Tifosi Juventus: fioccano le disdette,. numeri pazzeschi Tifosi del. La direttiva è molto chiara. Tam tam e organizzazione sui social network. "Disdire gli abbonamenti televisivi di Dazn e ...Con la doppietta alla Fiorentina la Joya è già a 10 gol stagionali nonostante due mesi e mezzo di stop, crescono i rimpianti tra i tifosi della Juventus e dell'Inter ...