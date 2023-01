Juventus | Calvo cambia ruolo | è il nuovo Chief Football Officer

Tuttosport

Prime mosse da parte del nuovo consiglio di amministrazione della. Il sito ufficiale della società comunica che Francesco, già Chief of Staff della società, è stato promosso a Chief Football Officer, a riporto del Chief Executive Officer, Maurizio ..., UFFICIALE: Francesconuovo Chief Football OfficerPer, dunque, si tratta di una promozione importante, nella misura in cui avrà maggiori responsabilità di coordinamento e ... Juventus, Calvo nuovo capo dell'area calcio. Sotto di lui resta Cherubini Con un post pubblicato dal profilo Twitter ufficiale di Halo, 343 Industries ha messo a tacere le indiscrezioni dei giorni scorsi, che volevano lo sviluppo dei prossimi giochi in mano a studi esterni, ...Calcio ora per ora "Contro tutti da sempre. La Juventus e i suoi tifosi non molleranno "Contro tutti da sempre. La Juventus e i suoi tifosi non molleranno mai, nemmeno… Leggi ...