Juventus Atalanta | infortunio per Palomino Fuori dopo 15 minuti

Alla vigilia della partita contro l'il nuovo ad della, Maurizio Scanavino , è tornato a parlare del caso plusvalenze e della penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta alla: ' Sosterremo con grande ...L'ha dovuto subito sostituire il difensore argentino José Palomino causa infortunio. La situazione Durante il 15 di, i nerazzurri hanno fatto fin da subito il primo cambio in squadra causa infortunio. Si tratta del difensore José Palomino, che ha riscontrato un problema muscolare: al suo posto ... Juve-Atalanta, la frase di Vialli nello spogliatoio che emoziona il mondo juventino La Juventus trova il pareggio all’Allianz contro l’Atalanta. Al 25' Ederson atterra Rabiot in area di rigore e per l’arbitro è calcio di rigore dopo la review al Var. Dal dischetto si presenta Di ...Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta: Lookman e Hojlund dal 1' Queste le ultime di formazione raccolte dai nostri inviati su Juventus-Atalanta: … Leggi ...