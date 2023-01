Juventus-Atalanta | infortunio per Palomino | costretto al cambio | entra Demiral

Tuttosport

parte malissimo per i bianconeri. Piove sul bagnato, si potrebbe dire, perché dopo appena quattro minuti la Dea passa in vantaggio grazie al gol di Ademola Lookman, ma con un ...Episodio da moviola in, con la trattenuta abbastanza evidente da parte di Palomino nei confronti di Milik . L'attaccante bianconero si era fiondato sul pallone, il difensore nerazzurro lo tiene e poi ... Juve-Atalanta, la frase di Vialli nello spogliatoio che emoziona il mondo juventino I numeri di Juventus e Atalanta Sono 120 i precedenti in Serie A tra le due squadre: 65 le vittorie della Juve, 42 i pareggi e 13 le gare vinte dall'Atalanta. La Juventus ha perso solo una… Leggi ...24' - E' CALCIO DI RIGORE! L'arbitro ha rivisto l'azione e decreta il calcio di rigore per la Juventus. Pronto Di Maria. 23' - Nuove proteste bianconero per l'atterramento di Fagioli in area. Per l'ar ...