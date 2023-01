Juventus-Atalanta | ecco le probabili formazioni | VIDEO

(Di domenica 22 gennaio 2023) Dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d'appello federale, latorna in campo contro l'

, i convocati contro l'PORTIERI : Szczesny, Perin, Pinsoglio. DIFENSORI : Bremer, Danilo, Gatti, Alex Sandro, Rugani. CENTROCAMPISTI : Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, ...A Torino in vista disaranno presenti circa 200 tifosi nerazzurri all'interno del settore ospiti dell'Allianz Stadium Nonostante le polemiche che ci sono state sia sulle restrizioni che sul prezzo del ... Probabili formazioni di Juventus-Atalanta Duvan Zapata è stato escluso dalla lista dei convocati che prenderà parte al match contro la Juve: le ultime sulle sue condizioni. Continua ad essere una stagione a dir poco drammatica per Duvan Zapat ...Dai un'occhiata qui su OneFootball ai primi cinque gol della Juventus in casa contro l'Atalanta, con Andrea Pirlo, Mario Mandzukic, Alessio Tacchinardi e Roberto Baggio.