Juventus - Atalanta 2 - 3 diretta | controsorpasso Lookman al 53' LIVE

Tuttosport

TORINO - Bolgia annunciata allo Stadium di Torino , dove oggi (domenica 22 gennaio, ore 20.45) ladi Massimiliano Allegri dovrà reagire sul campo al 5 - 1 incassato sul campo del Napoli e soprattutto alla penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri dalla Corte federale d'appello , ...All'Allianz Stadium, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium di Torino,si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie ... Juve-Atalanta, Elkann in tribuna: il segnale della proprietà La Dea ribalta tutto allo Stadium contro la Juventus ad inizio ripresa. Al 53' surplus di Boga sulla sinistra che val sul fondo e cross in area. Lookman anticipa Alex Sandro, salta di testa e batte Sz ...53' - ATALANTA ANCORA IN GOL! Colpo di testa di Lookman che buca Szczesny per la seconda volta in partita e riporta avanti gli ospiti. Uno-due micidiale dei neroazzurri che ritrovano il vantaggio. JUV ...