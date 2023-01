Juventus | altri guai in arrivo per la ' manovra stipendi'

La Gazzetta dello Sport

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "guai in ...Nel mirino della giustizia sportiva, oltre alla, ci sonoclub, a cominciare da Milan, Roma e Atalanta, le cui posizioni fanno parte di un secondo filone di indagini stralciato dal ... Perché la stangata alla Juve e niente agli altri 8 club Le ragioni della corte 37' - Sull'invitante traversone di Sersanti, Pecorino per poco non trova il pallone. Potenziale palla gol, una delle poche di questa ripresa, per la Juve Next Gen. 36' - ...Dopo la polemica sull'asso georgiano del Napoli, il club russo sbeffeggia ancora una volta i bianconeri: il motivo è incredibile ...