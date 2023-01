Juve | rischio nuove penalità con le “manovre stipendi”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Lantus cerca una via per rimettersi in carreggiata dopo la pesante sentenza della Corte d’Appello federale, che ha inflitto al club bianconero 15 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso per il caso plusvalenze. Unache ha portato la formazione di Massimiliano Allegri a metà classifica, con soli 22 punti. Il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Tutto Juve

... indicato da Elkann come riferimento dell'area sportiva del club, dovrà confermare la voglia di guidare unaben diversa da quella che aveva in mente fino a pochi giorni fa, alla luce del...... c'è la questione stipendi, con ildi pagamenti in nero. Questo secondo filone è in teoria il più pericoloso per i bianconeri perché incide sul Fair play finanziario. A settembre laha ... Il Messaggero - Juve sotto choc, rischio grande fuga L'UEFA potrebbe escludere la Juve dalle coppe europee per antisportività: inoltre il fair play è a rischio in caso di prove. Juve, coppe europee a rischio dopo la penalizzazione. Il caso plusvalenze è ...Juve sotto choc, rischio grande fuga. Mou e Roma, al via il dopo Zaniolo". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. I ...