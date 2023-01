Corriere dello Sport

mosse da parte del nuovo consiglio di amministrazione della Juventus . Il sito ufficiale della società comunica che Francesco Calvo , già Chief of Staff della società, è stato promosso a Chief ...Quell'anno avevamo Pioli alla Lazio: iniziamo con tre sconfitte nellequattro giornate. Prima ... magari il mister non è fortunato con le coppe, visto che nel 2015 perdemmo la finale con la... Juve, prime mosse del nuovo CdA: promosso il dirigente Calvo La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale, ha nominato Francesco Calvo come nuovo Chief Football Officer del club ...Già Chief of Staff della società, è stato promosso a Chief Football Officer, a riporto diretto del Ceo, Maurizio Scanavino ...