(Di domenica 22 gennaio 2023) Ladello Sport prova a fare una previsione di quelle che saranno la conseguenze della penalizzazione in campionato della. Il club bianconero nell’ultimo bilancio ha un passivo di circa 350di euro e laallane toglierebbe 80 dal bilancio. Gli introiti del 2022 sono stati poco più di 443 e il venir meno dei soldi della massima competizione europea porterebbe unadel 20%. Infatti, lascrive: “Non per caso il raggiungimento almeno del quarto posto in campionato che vale l’accesso allaLeague della stagione successiva è scritto nero su bianco come obiettivo minimo del piano economico pluriennale per garantire stabilità economica: prendendo come riferimento i ...

IlNapolista

Le altre squadre non sono state punite perché solo i bianconeri sarebbero colpevoli di "lealtà" per via del sistema di plusvalenze. E all'orizzonte ci sono il processo ordinario e la minaccia Superlega.E in un articolo del Codice di Giustizia Sportiva, il numero 4, quello sulla 'lealtà'. Per ... che invece la memoria dellaha affrontato nel dettaglio. Non era più in discussione l'iper ... Juve: la mancata qualificazione in Champions porterà una perdita di 80 milioni (Gazzetta) - ilNapolista Mancano poco meno di due ore e mezza dal big match tra la Juventus e l'Atalanta di Gasperini. I bianconeri vogliono diminuire già da oggi la distanza dei -15 assegnati al club bianconero. Probabili fo ...Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulle trattative e i movimenti di calciomercato di oggi, domenica 22 gennaio ...