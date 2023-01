Juve | il calore dei tifosi | l' arrivo del pullman allo Stadium

Corriere dello Sport

Centinaia di tifosi bianconeri hanno accolto il pullman della Juventus all'ingresso dello Stadium prima della gara contro l'Atalanta. Tanti i ...... toccare con mano ildella curva, con i suoi cori le sue coreografie, inebriarsi delle ... le squadre accusate di plusvalenza sono 5 club di Serie A: Empoli, Genoa,, Napoli e Sampdoria , 2 ... Napoli-Juve, che atmosfera: i tifosi fanno festa con i turisti argentini e giapponesi Un solo punto in due gare, quattro reti subite in centottanta minuti, la difesa che scricchiola, l’attacco che non segna. All’indomani della sconfitta interna con il Monterosi la ...E proprio il calore del popolo bianconero può rappresentare un’altra chiave di volta per archiviare in fretta la fragorosa caduta partenopea. Se i successi a ripetizione erano tornati ad accendere nei ...