Juve | gol capolavoro di Milik – ?

(Di domenica 22 gennaio 2023) tacco di Di Maria, cross di Fagioli e gol al volo in controbalzo di: laribalta il risultato con l’Atalanta Laribalta il risultato allo Stadium. I bianconeri trovano infatti conil gol del vantaggio.!!!! Que bola do Fagioli ?pic.twitter.com/4ZqUo2ICVG— GonçaloDias17 (@goncalo diass17) January 22, 2023 L’azione nasce dai piedi di Di Maria, che di tacco libera in profondità per Fagioli, che crossa in mezzo per il polacco che in controbalzo infila sul primo palo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Per la squadra di Mourinho, a segno con El Shaarawy al 45mo e Abraham al 49mo, si tratta di una vittoria fondamentale nella 'nuova' corsa al quarto posto orfana della, che la vede ora agganciata ...Duedi differenza non chiudono la partita, ma dalla panchina ero tranquillo, perché la squadra ha gestito bene le varie situazioni". CASO ZANIOLO L'argomento Zaniolo resta caldissimo in casa ...La Juventus passa addirittura in vantaggio contro l’Atalanta allo Stadium. Al 35' Di Maria serve Fagioli con il tacco sulla destra e il centrocampista va al cross in area. Milik si avventa al centro s ...Dopo la penalizzazione e il -15 in classifica, la Juve riparte scendendo in campo contro l'Atalanta. Milik in attacco supportato da Di Maria. Fagioli vince il ballottaggio con Miretti. Senza Koopmeine ...